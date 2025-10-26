Il prezzo in tempo reale di FixMe AI oggi è 0.0018004 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FIX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FIX su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di FixMe AI oggi è 0.0018004 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FIX a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FIX su MEXC ora.

Prezzo di FixMe AI (FIX)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FIX:

$0.0018004
$0.0018004$0.0018004
-0.40%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di FixMe AI (FIX)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:49:51 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di FixMe AI (FIX) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00178601
$ 0.00178601$ 0.00178601
Min sulle 24h
$ 0.00181695
$ 0.00181695$ 0.00181695
Max sulle 24h

$ 0.00178601
$ 0.00178601$ 0.00178601

$ 0.00181695
$ 0.00181695$ 0.00181695

$ 0.00612491
$ 0.00612491$ 0.00612491

$ 0.00173911
$ 0.00173911$ 0.00173911

+0.28%

-0.49%

-10.13%

-10.13%

Il prezzo in tempo reale di FixMe AI (FIX) è $0.0018004. Nelle ultime 24 ore, FIX ha oscillato tra un minimo di $ 0.00178601 e un massimo di $ 0.00181695, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FIX è $ 0.00612491, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00173911.

In termini di performance a breve termine, FIX è variato del +0.28% nell'ultima ora, del -0.49% nelle 24 ore e del -10.13% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di FixMe AI (FIX)

$ 45.82K
$ 45.82K$ 45.82K

--
----

$ 90.02K
$ 90.02K$ 90.02K

25.45M
25.45M 25.45M

50,000,000.0
50,000,000.0 50,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di FixMe AI è $ 45.82K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FIX è 25.45M, con una fornitura totale di 50000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 90.02K.

Cronologia dei prezzi di FixMe AI (FIX) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di FixMe AI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di FixMe AI in USD è stata di $ -0.0006041379.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di FixMe AI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di FixMe AI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.49%
30 giorni$ -0.0006041379-33.55%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è FixMe AI (FIX)

FixMe AI ($FIX) is the first AI-powered, token-gated self-improvement platform, merging artificial intelligence, crypto, and personal growth into one ecosystem. Guided by the mission of progress, not perfection, it delivers personalized plans, daily tools, and continuous motivation through its evolving AI coach, Fixie.

Holders unlock exclusive access to tailored guidance, habit tracking, and milestone-based rewards, turning health and wellness into an engaging Web3 experience. With FixMe AI, every step forward is celebrated and incentivized - where personal growth meets blockchain innovation.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo.

Risorsa FixMe AI (FIX)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di FixMe AI (USD)

Quanto varrà FixMe AI (FIX) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset FixMe AI (FIX) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per FixMe AI.

Controlla subito la previsione del prezzo di FixMe AI!

FIX in valute locali

Economia del token di FixMe AI (FIX)

Comprendere l'economia del token di FixMe AI (FIX) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FIX!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a FixMe AI (FIX)

Quanto vale oggi FixMe AI (FIX)?
Il prezzo in tempo reale di FIX in USD è 0.0018004 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FIX in USD?
Il prezzo attuale di FIX in USD è $ 0.0018004. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di FixMe AI?
La capitalizzazione di mercato per FIX è $ 45.82K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FIX?
La fornitura circolante di FIX è 25.45M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FIX?
FIX ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00612491 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FIX?
FIX ha visto un prezzo ATL di 0.00173911 USD.
Qual è il volume di trading di FIX?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FIX è -- USD.
FIX salirà quest'anno?
FIX potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FIX per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:49:51 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

