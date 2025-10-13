Economia del token di FITCOIN (FITCOIN)
Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.
Economia del token di FITCOIN (FITCOIN): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di FITCOIN (FITCOIN) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FITCOIN che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FITCOIN possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FITCOIN, esplora il prezzo in tempo reale del token FITCOIN!
Previsione prezzi di FITCOIN
Vuoi sapere dove potrebbe dirigersi FITCOIN? La nostra pagina di previsione dei prezzi di FITCOIN combina sentiment di mercato, trend storici e indicatori tecnici per offrire una visione lungimirante.
