Economia del token e analisi del prezzo di FITCOIN (FITCOIN)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per FITCOIN (FITCOIN), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 2.30M $ 2.30M $ 2.30M Fornitura totale: $ 923.37M $ 923.37M $ 923.37M Fornitura circolante: $ 891.83M $ 891.83M $ 891.83M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.38M $ 2.38M $ 2.38M Massimo storico: $ 0.00833283 $ 0.00833283 $ 0.00833283 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00257899 $ 0.00257899 $ 0.00257899