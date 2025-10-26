Il prezzo in tempo reale di FITCOIN oggi è 0.00316494 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FITCOIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FITCOIN su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di FITCOIN oggi è 0.00316494 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FITCOIN a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FITCOIN su MEXC ora.

$0.00316589
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:28:01 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di FITCOIN (FITCOIN) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
Min sulle 24h
Max sulle 24h

Il prezzo in tempo reale di FITCOIN (FITCOIN) è $0.00316494. Nelle ultime 24 ore, FITCOIN ha oscillato tra un minimo di $ 0.0026602 e un massimo di $ 0.00354981, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FITCOIN è $ 0.00833283, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00095084.

In termini di performance a breve termine, FITCOIN è variato del -2.30% nell'ultima ora, del +5.16% nelle 24 ore e del +25.57% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di FITCOIN (FITCOIN)

L'attuale capitalizzazione di mercato di FITCOIN è $ 2.86M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FITCOIN è 903.55M, con una fornitura totale di 923364625.8438803. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 2.92M.

Cronologia dei prezzi di FITCOIN (FITCOIN) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di FITCOIN a USD è stata $ +0.00015543.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di FITCOIN in USD è stata di $ +0.0033598316.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di FITCOIN in USD è stata di $ +0.0027815284.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di FITCOIN in USD è stata di $ +0.0004613183325121704.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00015543+5.16%
30 giorni$ +0.0033598316+106.16%
60 giorni$ +0.0027815284+87.89%
90 giorni$ +0.0004613183325121704+17.06%

Che cos'è FITCOIN (FITCOIN)

Introducing Fitted, your ultimate AI-powered virtual closet revolutionizing how you manage and style your wardrobe. Seamlessly upload your clothing items, experiment with endless outfit combinations, and curate your personal style with ease. Ready to refresh your closet? Resell gently used pieces directly through the app to embrace sustainable fashion. Share your favorite looks with friends and inspire others in our vibrant community. With over 300,000 downloads and 300 million+ views across social media, Fitted has become a go-to platform for fashion enthusiasts worldwide. Our users have uploaded over 1 million pieces, creating a dynamic space to explore trends, express individuality, and connect with like-minded style lovers. Whether you're mixing and matching for a special occasion or decluttering your wardrobe, Fitted empowers you to take control of your fashion journey with confidence and creativity.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Quanto varrà FITCOIN (FITCOIN) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset FITCOIN (FITCOIN) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per FITCOIN.

Controlla subito la previsione del prezzo di FITCOIN!

Comprendere l'economia del token di FITCOIN (FITCOIN) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FITCOIN!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a FITCOIN (FITCOIN)

Quanto vale oggi FITCOIN (FITCOIN)?
Il prezzo in tempo reale di FITCOIN in USD è 0.00316494 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FITCOIN in USD?
Il prezzo attuale di FITCOIN in USD è $ 0.00316494. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di FITCOIN?
La capitalizzazione di mercato per FITCOIN è $ 2.86M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FITCOIN?
La fornitura circolante di FITCOIN è 903.55M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FITCOIN?
FITCOIN ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00833283 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FITCOIN?
FITCOIN ha visto un prezzo ATL di 0.00095084 USD.
Qual è il volume di trading di FITCOIN?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FITCOIN è -- USD.
FITCOIN salirà quest'anno?
FITCOIN potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FITCOIN per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:28:01 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

