Che cos'è Finder AI (FINDER)

FinderAI is an ecosystem on Ethereum with an AI-powered tool that scans and analyzes the Ethereum network to identify interesting trends and potential opportunities before they become widely recognized for the public. It provides their users with early insights into promising metas and projects on Ethereum. Additionally, FinderAI has got a revenue-sharing model, where FinderAI Card Holders benefit directly from the platform’s success through profit-sharing mechanisms.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Finder AI (FINDER) Whitepaper Sito web ufficiale