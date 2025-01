Che cos'è Finance Blocks (FBX)

Finance Blocks works as a Platform as a Service (PaaS) solution to Rural Financial Institutions through which they can digitize their banking process. Finance Blocks is backed by cutting-edge technology that enables institutions to provide seamless financial offerings to rural populations. Finance Blocks has integrated Polygon protocol and intends to push all information to the Ethereum Blockchain.The platform connects seamlessly with national identity systems and extends a secure repository for user identification data on the blockchain.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Finance Blocks (FBX) Whitepaper Sito web ufficiale