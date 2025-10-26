Il prezzo in tempo reale di Ferretcoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FEC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FEC su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Ferretcoin oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi FEC a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di FEC su MEXC ora.

Prezzo di Ferretcoin (FEC)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in FEC:

--
----
-2.80%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Ferretcoin (FEC)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:43:51 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Ferretcoin (FEC) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-2.87%

-7.58%

-7.58%

Il prezzo in tempo reale di Ferretcoin (FEC) è --. Nelle ultime 24 ore, FEC ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di FEC è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, FEC è variato del -- nell'ultima ora, del -2.87% nelle 24 ore e del -7.58% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Ferretcoin (FEC)

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

--
----

$ 5.48K
$ 5.48K$ 5.48K

999.46M
999.46M 999.46M

999,463,732.215858
999,463,732.215858 999,463,732.215858

L'attuale capitalizzazione di mercato di Ferretcoin è $ 5.48K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di FEC è 999.46M, con una fornitura totale di 999463732.215858. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 5.48K.

Cronologia dei prezzi di Ferretcoin (FEC) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Ferretcoin a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Ferretcoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Ferretcoin in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Ferretcoin in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-2.87%
30 giorni$ 0-33.88%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è Ferretcoin (FEC)

Ferret Coin ($FEC) traces its roots back to one of the earliest animal-themed memecoin ideas proposed on GitHub in 2013, making it a true pioneer of the meme economy. Revived by the community, Ferret Coin honors its playful beginnings while embracing modern crypto culture, blending nostalgia with innovation. With a strong meme identity and loyal supporters, it seeks to continue the original spirit of internet fun and decentralized creativity.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Previsione del prezzo di Ferretcoin (USD)

Quanto varrà Ferretcoin (FEC) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Ferretcoin (FEC) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Ferretcoin.

Controlla subito la previsione del prezzo di Ferretcoin!

FEC in valute locali

Economia del token di Ferretcoin (FEC)

Comprendere l'economia del token di Ferretcoin (FEC) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token FEC!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Ferretcoin (FEC)

Quanto vale oggi Ferretcoin (FEC)?
Il prezzo in tempo reale di FEC in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da FEC in USD?
Il prezzo attuale di FEC in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Ferretcoin?
La capitalizzazione di mercato per FEC è $ 5.48K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di FEC?
La fornitura circolante di FEC è 999.46M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di FEC?
FEC ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di FEC?
FEC ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di FEC?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per FEC è -- USD.
FEC salirà quest'anno?
FEC potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di FEC per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:43:51 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Ferretcoin (FEC)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

