Fart Hub ($FART) — Where Gas Meets Greatness Welcome to Fart Hub, the ultimate decentralized destination for degens who aren't afraid to let it rip. Here, flatulence isn’t just funny — it’s financial. $FART turns every toot into a triumph, powering a movement fueled by laughter, community, and the raw power of gas. 🔥 Why $FART? Sacred whoopee cushion culture Every puff is a performance Built on pure meme energy No utility, just vibes (and maybe some beans) Join the Fart Hub revolution — because in this economy, even your gas has value.
Economia del token di FARTHUB (FARTHUB): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di FARTHUB (FARTHUB) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FARTHUB che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FARTHUB possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FARTHUB, esplora il prezzo in tempo reale del token FARTHUB!
