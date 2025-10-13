Economia del token e analisi del prezzo di FARTCREDIT (FARTCREDIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per FARTCREDIT (FARTCREDIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Fornitura totale: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M Fornitura circolante: $ 998.90M $ 998.90M $ 998.90M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 6.06K $ 6.06K $ 6.06K Massimo storico: $ 0.0000442 $ 0.0000442 $ 0.0000442 Minimo storico: $ 0.00000531 $ 0.00000531 $ 0.00000531 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0