Che cos'è Fairfun (FAIR)

Fairfun is a PVE-focused meme launchpad inspired by Murad's vision of cult memes. It aims to support the current Memecoin Supercycle by fostering the creation of Cult memes and leading the evolution from cults to meme movements. The token auction mechanism is fairer, ensuring an equitable project launch. Successful launches have LP stored in Raydium and burned, while failed launches refund users.

