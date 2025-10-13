Economia del token di Faircoin (FAIRLY)
The Fairly token, operating on the Solana blockchain, serves as a dedicated memecoin launchpad tailored for developers and project creators. It offers a structured platform that enables users to design, launch, and manage memecoin initiatives within the Solana network. The token employs a revenue-sharing model, distributing 95% of all generated fees back to creators, which supports the development and sustainability of memecoin projects. Fairly aims to facilitate the creation and growth of memecoins by providing accessible tools and resources within the Solana ecosystem.
Economia del token di Faircoin (FAIRLY): spiegazioni sulle metriche chiave e casi d'uso
Comprendere l'economia del token di Faircoin (FAIRLY) è essenziale per analizzarne il valore, la sostenibilità e il potenziale a lungo termine.
Metriche chiave e come vengono calcolate:
Fornitura totale:
Numero massimo di token FAIRLY che sono stati o saranno mai creati.
Fornitura circolante:
Numero di token attualmente disponibili sul mercato e in mano al pubblico.
Fornitura massima:
Il limite massimo di quanti token FAIRLY possono esistere in totale.
FDV (Valutazione completamente diluita):
Calcolato come prezzo attuale × fornitura massima, fornisce una proiezione della capitalizzazione di mercato totale se tutti i token sono in circolazione.
Tasso di inflazione:
Riflette la velocità con cui vengono introdotti nuovi token, incidendo sulla scarsità e sul movimento dei prezzi a lungo termine.
Perché queste metriche sono importanti per i trader?
Elevata fornitura circolante = maggiore liquidità.
Limitata fornitura massima + bassa inflazione = potenziale di rivalutazione dei prezzi a lungo termine.
Trasparente distribuzione dei token = migliore fiducia nel progetto e minor rischio di controllo centralizzato.
Alta FDV con bassa capitalizzazione di mercato attuale = possibili segnali di sopravvalutazione.
Ora che hai compreso l'economia del token di FAIRLY, esplora il prezzo in tempo reale del token FAIRLY!
Disclaimer
I dati dell'economia del token presenti in questa pagina provengono da fonti di terze parti. MEXC non ne garantisce l'accuratezza. Ti preghiamo di condurre ricerche approfondite prima di investire.
Ti preghiamo di leggere e comprendere le Condizioni di utilizzo e l'Informativa sulla privacy