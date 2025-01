Che cos'è Fabric (FAB)

In a nutshell, FABRIC is a synthetic asset issuance protocol built on Solana. All synthetic assets are collateralized by FAB tokens and other supported collateral tokens. These must be locked in a collateral pool to enable the issuance of synthetic assets, known as SPL Synthetics. ‌ Users directly interact with the FABRIC protocol, requiring no counterparties and avoiding common issues experienced on exchanges such as liquidity or slippage issues. Once minted, users can trade these SPL Synthetics on the Serum DEX.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Fabric (FAB) Sito web ufficiale