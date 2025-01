Che cos'è EXIT Designer Token (EXIT)

EXIT Designer Token is a pioneering cryptocurrency that bridges digital assets with physical luxury goods. Built on the Binance Smart Chain, EXIT enables seamless conversion of popular cryptocurrencies into EXIT tokens, which can be used to purchase luxury items on the designermall.io marketplace. The platform offers over 1200 SKUs across fashion, wellness, and accessories, ensuring secure transactions, verified ownership, and an exclusive shopping experience without the need for fiat conversion.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa EXIT Designer Token (EXIT) Whitepaper Sito web ufficiale