Il prezzo in tempo reale di Eva AI Companion oggi è 0.0000069 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EVA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EVA su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Eva AI Companion oggi è 0.0000069 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi EVA a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di EVA su MEXC ora.

Maggiori informazioni su EVA

Informazioni sul prezzo di EVA

Sito web ufficiale di EVA

Economia del token di EVA

Previsioni del prezzo di EVA

Logo Eva AI Companion

Prezzo di Eva AI Companion (EVA)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in EVA:

--
----
+0.20%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Eva AI Companion (EVA)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:42:59 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Eva AI Companion (EVA) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.00000678
$ 0.00000678$ 0.00000678
Min sulle 24h
$ 0.00000694
$ 0.00000694$ 0.00000694
Max sulle 24h

$ 0.00000678
$ 0.00000678$ 0.00000678

$ 0.00000694
$ 0.00000694$ 0.00000694

$ 0.00022567
$ 0.00022567$ 0.00022567

$ 0.0000063
$ 0.0000063$ 0.0000063

+0.47%

+0.22%

+4.90%

+4.90%

Il prezzo in tempo reale di Eva AI Companion (EVA) è $0.0000069. Nelle ultime 24 ore, EVA ha oscillato tra un minimo di $ 0.00000678 e un massimo di $ 0.00000694, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di EVA è $ 0.00022567, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.0000063.

In termini di performance a breve termine, EVA è variato del +0.47% nell'ultima ora, del +0.22% nelle 24 ore e del +4.90% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Eva AI Companion (EVA)

$ 6.90K
$ 6.90K$ 6.90K

--
----

$ 6.90K
$ 6.90K$ 6.90K

999.51M
999.51M 999.51M

999,514,526.731575
999,514,526.731575 999,514,526.731575

L'attuale capitalizzazione di mercato di Eva AI Companion è $ 6.90K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di EVA è 999.51M, con una fornitura totale di 999514526.731575. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 6.90K.

Cronologia dei prezzi di Eva AI Companion (EVA) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Eva AI Companion a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Eva AI Companion in USD è stata di $ -0.0000014196.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Eva AI Companion in USD è stata di $ -0.0000014540.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Eva AI Companion in USD è stata di $ -0.00001878123007491757.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.22%
30 giorni$ -0.0000014196-20.57%
60 giorni$ -0.0000014540-21.07%
90 giorni$ -0.00001878123007491757-73.13%

Che cos'è Eva AI Companion (EVA)

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Eva AI Companion (EVA)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Eva AI Companion (USD)

Quanto varrà Eva AI Companion (EVA) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Eva AI Companion (EVA) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Eva AI Companion.

Controlla subito la previsione del prezzo di Eva AI Companion!

EVA in valute locali

Economia del token di Eva AI Companion (EVA)

Comprendere l'economia del token di Eva AI Companion (EVA) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token EVA!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Eva AI Companion (EVA)

Quanto vale oggi Eva AI Companion (EVA)?
Il prezzo in tempo reale di EVA in USD è 0.0000069 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da EVA in USD?
Il prezzo attuale di EVA in USD è $ 0.0000069. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Eva AI Companion?
La capitalizzazione di mercato per EVA è $ 6.90K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di EVA?
La fornitura circolante di EVA è 999.51M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di EVA?
EVA ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00022567 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di EVA?
EVA ha visto un prezzo ATL di 0.0000063 USD.
Qual è il volume di trading di EVA?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per EVA è -- USD.
EVA salirà quest'anno?
EVA potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di EVA per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 07:42:59 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Eva AI Companion (EVA)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

