Economia del token e analisi del prezzo di Ethena Staked ENA (SENA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Ethena Staked ENA (SENA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 234.35M $ 234.35M $ 234.35M Fornitura totale: $ 947.65M $ 947.65M $ 947.65M Fornitura circolante: $ 947.66M $ 947.66M $ 947.66M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 234.35M $ 234.35M $ 234.35M Massimo storico: $ 1.31 $ 1.31 $ 1.31 Minimo storico: $ 0.21865 $ 0.21865 $ 0.21865 Prezzo attuale: $ 0.247317 $ 0.247317 $ 0.247317