Economia del token e analisi del prezzo di Eris Amplified Luna (AMPLUNA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Eris Amplified Luna (AMPLUNA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 384.79K $ 384.79K $ 384.79K Fornitura totale: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Fornitura circolante: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 384.79K $ 384.79K $ 384.79K Massimo storico: $ 4.1 $ 4.1 $ 4.1 Minimo storico: $ 0.07169 $ 0.07169 $ 0.07169 Prezzo attuale: $ 0.121684 $ 0.121684 $ 0.121684