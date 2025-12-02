Economia del token e analisi del prezzo di ErectusDAO (YUGE)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per ErectusDAO (YUGE), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 214.67K $ 214.67K $ 214.67K Fornitura totale: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M Fornitura circolante: $ 1.60M $ 1.60M $ 1.60M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 214.67K $ 214.67K $ 214.67K Massimo storico: $ 0.281013 $ 0.281013 $ 0.281013 Minimo storico: $ 0.134147 $ 0.134147 $ 0.134147 Prezzo attuale: $ 0.134345 $ 0.134345 $ 0.134345