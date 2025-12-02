Economia del token e analisi del prezzo di Eli Lilly xStock (LLYX)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Eli Lilly xStock (LLYX), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 349.56K $ 349.56K $ 349.56K Fornitura totale: $ 41.35K $ 41.35K $ 41.35K Fornitura circolante: $ 327.69 $ 327.69 $ 327.69 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 44.11M $ 44.11M $ 44.11M Massimo storico: $ 1,120.25 $ 1,120.25 $ 1,120.25 Minimo storico: $ 624.79 $ 624.79 $ 624.79 Prezzo attuale: $ 1,066.75 $ 1,066.75 $ 1,066.75