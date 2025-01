Che cos'è EgonCoin (EGON)

The EgonCoin project is a blockchain initiative that began in 2017, focused on providing decentralized financial services. It features a mainnet similar to Ethereum, offering speed and cost-effectiveness improvements. EgonCoin employs the Elevated Proof of Stake (EPoS) for enhanced security and scalability and supports decentralized applications (dApps). The ecosystem includes services like fund transfers, payment solutions, and supports NFTs, DAOs, and the Metaverse. The native EgonCoin Token facilitates transactions, DeFi services, and staking within the ecosystem. EgonWallet, a key component, is a self-custody wallet integral to EgonCoin's decentralized finance vision​.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!