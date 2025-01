Che cos'è Edelweis Coin (EDEL)

Main Aims Our main aims are To be a decentralized cryptocurrency mixed with investment program, providing convenience in diversifying, make the project even more valuable with increasing time. Edelweis Coin (EDEL) is an investment coin. By having EDEL it means we have invested in a variety of investment form.

