Economia del token e analisi del prezzo di economycoin (ECONOMY)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per economycoin (ECONOMY), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 7.24K $ 7.24K $ 7.24K Fornitura totale: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M Fornitura circolante: $ 999.35M $ 999.35M $ 999.35M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 7.24K $ 7.24K $ 7.24K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0