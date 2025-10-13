Economia del token e analisi del prezzo di DuelNow (DNOW)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DuelNow (DNOW), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 265.47K $ 265.47K $ 265.47K Fornitura totale: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Fornitura circolante: $ 91.80M $ 91.80M $ 91.80M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 2.89M $ 2.89M $ 2.89M Massimo storico: $ 0.04443182 $ 0.04443182 $ 0.04443182 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0.00289187 $ 0.00289187 $ 0.00289187