Economia del token e analisi del prezzo di Duelmasters (DM)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Duelmasters (DM), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 44.78K $ 44.78K $ 44.78K Fornitura totale: $ 999.64M $ 999.64M $ 999.64M Fornitura circolante: $ 699.64M $ 699.64M $ 699.64M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 63.98K $ 63.98K $ 63.98K Massimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Minimo storico: $ 0 $ 0 $ 0 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0