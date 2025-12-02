Economia del token e analisi del prezzo di Drops Ownership Power (DOP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Drops Ownership Power (DOP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 38.40K $ 38.40K $ 38.40K Fornitura totale: $ 15.00M $ 15.00M $ 15.00M Fornitura circolante: $ 13.46M $ 13.46M $ 13.46M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 42.79K $ 42.79K $ 42.79K Massimo storico: $ 4.75 $ 4.75 $ 4.75 Minimo storico: $ 0.00102064 $ 0.00102064 $ 0.00102064 Prezzo attuale: $ 0.00285293 $ 0.00285293 $ 0.00285293