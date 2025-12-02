Economia del token e analisi del prezzo di Drop Staked INIT (DEINIT)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Drop Staked INIT (DEINIT), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.76K $ 8.76K $ 8.76K Fornitura totale: $ 51.52K $ 51.52K $ 51.52K Fornitura circolante: $ 51.52K $ 51.52K $ 51.52K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.76K $ 8.76K $ 8.76K Massimo storico: $ 0.788788 $ 0.788788 $ 0.788788 Minimo storico: $ 0.168659 $ 0.168659 $ 0.168659 Prezzo attuale: $ 0.169985 $ 0.169985 $ 0.169985