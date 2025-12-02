Economia del token e analisi del prezzo di DRESSdio (DRESS)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DRESSdio (DRESS), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 3.16M $ 3.16M $ 3.16M Fornitura totale: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Fornitura circolante: $ 352.68M $ 352.68M $ 352.68M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 17.94M $ 17.94M $ 17.94M Massimo storico: $ 0.152477 $ 0.152477 $ 0.152477 Minimo storico: $ 0.00840994 $ 0.00840994 $ 0.00840994 Prezzo attuale: $ 0.00896881 $ 0.00896881 $ 0.00896881