Che cos'è DragonMaster Totem (TOTEM)

DragonMaster is the first blockchain-based Metaverse game that blends RTS, MOBA, Collection, and Play-to-Earn gameplay. The land system will be introduced in the future, allowing players to freely develop their own home towns, defend against opponents through appropriate deployment, empower themselves through battles and resource plundering, and engage in group engagements.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DragonMaster Totem (TOTEM) Sito web ufficiale