Economia del token e analisi del prezzo di Dosa the Demon (DOSA)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dosa the Demon (DOSA), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 300.64K $ 300.64K $ 300.64K Fornitura totale: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M Fornitura circolante: $ 980.00M $ 980.00M $ 980.00M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 300.64K $ 300.64K $ 300.64K Massimo storico: $ 0.00220213 $ 0.00220213 $ 0.00220213 Minimo storico: $ 0.00018326 $ 0.00018326 $ 0.00018326 Prezzo attuale: $ 0.00030708 $ 0.00030708 $ 0.00030708