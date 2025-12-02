Economia del token e analisi del prezzo di Dorol (DRL)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Dorol (DRL), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 51.57K $ 51.57K $ 51.57K Fornitura totale: $ 10.00M $ 10.00M $ 10.00M Fornitura circolante: $ 13.36 $ 13.36 $ 13.36 FDV (Valutazione completamente diluita): $ 38.60B $ 38.60B $ 38.60B Massimo storico: $ 4,469.59 $ 4,469.59 $ 4,469.59 Minimo storico: $ 3,321.49 $ 3,321.49 $ 3,321.49 Prezzo attuale: $ 3,860.38 $ 3,860.38 $ 3,860.38