Che cos'è Dogeon (DON)

Dogeon is our first Play-to-Earn game, a project that brings joys and income to anyone out there. The project has been nested since early 2021. After lots of brainstorming and idea gathering, we decided to bring Dogeon to life and started the first line of code in March 2021. Dogeon is a Play-to-earn Dog Breeding and Racing NFT game built on Avalanche.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Dogeon (DON) Sito web ufficiale