Che cos'è Dogelana (DGLN)

Dogelana is a Shiba Inu-inspired token built on Solana. Dogelana aims to donate millions to animal charities and shelters around the world as the project grows. Featuring exclusive 3D NFTs, play-to-earn games, and a booming community, Dogelana is ready for the future. Transparency, honesty, and consistency are at the core of Dogelana. This original concept and killer application of the immensely powerful Solana blockchain has positioned us to heel and stay as the leading Shiba Inu of Solana. There will be imposters; There will be competitors; But there is only one true Dogelana.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Dogelana (DGLN) Sito web ufficiale