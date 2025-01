Che cos'è DOGE MEMES TOPPLE REGIMES (DOME)

$DOME - 'Doge Memes Topple Regimes' is a dynamic token inspired by @durov, the creator of Telegram, with a logo crafted by him. $DOME embodies the spirit of resistance and meme culture, standing against oppressive regimes while celebrating the power of humor. Similar to the iconic Resistance Dog, $DOME unites a community passionate about effecting change through memes. Backed by the growing momentum of the TON chain, $DOME is poised for significant growth. Despite not being listed on major exchanges like Binance yet, the potential is vast. Holding onto your tokens is key as we journey towards Valhalla. Experience Durov's vision: Telegram Post: https://t.me/durov/124 Twitter: https://x.com/durov/status/1293213169138257922 'A few posters of our office in Dubai I designed last week' Join us in toppling regimes, one meme at a time.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DOGE MEMES TOPPLE REGIMES (DOME) Sito web ufficiale