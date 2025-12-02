Economia del token e analisi del prezzo di Doge Head Coin (DHC)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per Doge Head Coin (DHC), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Fornitura totale: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M Fornitura circolante: $ 10.02M $ 10.02M $ 10.02M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 5.16M $ 5.16M $ 5.16M Massimo storico: $ 1.19 $ 1.19 $ 1.19 Minimo storico: $ 0.03381452 $ 0.03381452 $ 0.03381452 Prezzo attuale: $ 0.51334 $ 0.51334 $ 0.51334