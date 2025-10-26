Il prezzo in tempo reale di Doge Baby oggi è 0.053978 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DOGE BABY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DOGE BABY su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Doge Baby oggi è 0.053978 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DOGE BABY a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DOGE BABY su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DOGE BABY

Informazioni sul prezzo di DOGE BABY

Sito web ufficiale di DOGE BABY

Economia del token di DOGE BABY

Previsioni del prezzo di DOGE BABY

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo Doge Baby

Prezzo di Doge Baby (DOGE BABY)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DOGE BABY:

$0.053978
$0.053978$0.053978
+4.20%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di Doge Baby (DOGE BABY)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:24:23 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Doge Baby (DOGE BABY) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0.0481423
$ 0.0481423$ 0.0481423
Min sulle 24h
$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411
Max sulle 24h

$ 0.0481423
$ 0.0481423$ 0.0481423

$ 0.065411
$ 0.065411$ 0.065411

$ 25.64
$ 25.64$ 25.64

$ 0.04427141
$ 0.04427141$ 0.04427141

-0.00%

+4.29%

-96.50%

-96.50%

Il prezzo in tempo reale di Doge Baby (DOGE BABY) è $0.053978. Nelle ultime 24 ore, DOGE BABY ha oscillato tra un minimo di $ 0.0481423 e un massimo di $ 0.065411, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DOGE BABY è $ 25.64, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.04427141.

In termini di performance a breve termine, DOGE BABY è variato del -0.00% nell'ultima ora, del +4.29% nelle 24 ore e del -96.50% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Doge Baby (DOGE BABY)

$ 16.19K
$ 16.19K$ 16.19K

--
----

$ 16.19K
$ 16.19K$ 16.19K

300.00K
300.00K 300.00K

300,000.0
300,000.0 300,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Doge Baby è $ 16.19K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DOGE BABY è 300.00K, con una fornitura totale di 300000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 16.19K.

Cronologia dei prezzi di Doge Baby (DOGE BABY) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Doge Baby a USD è stata $ +0.00222108.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Doge Baby in USD è stata di $ -0.0529519214.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Doge Baby in USD è stata di $ -0.0538475567.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Doge Baby in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ +0.00222108+4.29%
30 giorni$ -0.0529519214-98.09%
60 giorni$ -0.0538475567-99.75%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Doge Baby (DOGE BABY)

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Doge Baby (DOGE BABY)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Doge Baby (USD)

Quanto varrà Doge Baby (DOGE BABY) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Doge Baby (DOGE BABY) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Doge Baby.

Controlla subito la previsione del prezzo di Doge Baby!

DOGE BABY in valute locali

Economia del token di Doge Baby (DOGE BABY)

Comprendere l'economia del token di Doge Baby (DOGE BABY) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DOGE BABY!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Doge Baby (DOGE BABY)

Quanto vale oggi Doge Baby (DOGE BABY)?
Il prezzo in tempo reale di DOGE BABY in USD è 0.053978 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DOGE BABY in USD?
Il prezzo attuale di DOGE BABY in USD è $ 0.053978. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Doge Baby?
La capitalizzazione di mercato per DOGE BABY è $ 16.19K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DOGE BABY?
La fornitura circolante di DOGE BABY è 300.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DOGE BABY?
DOGE BABY ha raggiunto un prezzo ATH di 25.64 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DOGE BABY?
DOGE BABY ha visto un prezzo ATL di 0.04427141 USD.
Qual è il volume di trading di DOGE BABY?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DOGE BABY è -- USD.
DOGE BABY salirà quest'anno?
DOGE BABY potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DOGE BABY per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:24:23 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Doge Baby (DOGE BABY)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,419.97
$111,419.97$111,419.97

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.62
$3,944.62$3,944.62

+0.30%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05700
$0.05700$0.05700

-16.90%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3224
$7.3224$7.3224

-0.26%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

+1.31%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,419.97
$111,419.97$111,419.97

+0.03%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,944.62
$3,944.62$3,944.62

+0.30%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6034
$2.6034$2.6034

+0.20%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.41
$194.41$194.41

+1.31%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19681
$0.19681$0.19681

+0.29%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.100000
$0.100000$0.100000

+13,233.33%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4820
$0.4820$0.4820

+1,828.00%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4820
$0.4820$0.4820

+1,828.00%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.046503
$0.046503$0.046503

+84.82%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000775
$0.0000000000775$0.0000000000775

+68.11%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000174
$0.0000000000000000000174$0.0000000000000000000174

+58.18%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004150
$0.00004150$0.00004150

+31.03%