Che cos'è Dog Food Token (OISHII)

Do good everyday! 99% of the $OISHII supply is donated to the Neiro Foundation wallet to help feed dogs worldwide. The deployer (vitalik02.eth) personally used 10 ​ETH as initial capital for liquidity: 2.5M OISHII + ​10 ETH, and locked it for 1 year. TOKENOMICS 250,000,000 $OISHII 99% = 247,500,000 $OISHII donated to $Neiro Foundation Wallet 1% = 2,500,000 $OISHII for V3 LP Uniswap Do Good Everyday.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Dog Food Token (OISHII) Sito web ufficiale