Che cos'è Digix Gold (DGX)

DIGIX DAO TOKENS. Our vision for the future is a world operating on Smart Contracts. Indeed, we think this vision will become a reality very soon. In this world, a stable store of value is needed - that's why we created DGX. In order to ensure the success of DGX, we also conceived DGD; a stake in a 'Distributed Autonomous Organisation' that rewards DGD holders based on DGX's success. By participating in the DAO and working on its behalf in curating proposals, you get rewarded based on the usage of DGX in the Ethereum ecosystem. DGD holders use their tokens to decide on proposals, and determine the best way forward for Digix.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Digix Gold (DGX) Sito web ufficiale