Il prezzo in tempo reale di DePhyneAI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DPHYAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DPHYAI su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DePhyneAI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DPHYAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DPHYAI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DPHYAI

Informazioni sul prezzo di DPHYAI

Sito web ufficiale di DPHYAI

Economia del token di DPHYAI

Previsioni del prezzo di DPHYAI

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo DePhyneAI

Prezzo di DePhyneAI (DPHYAI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DPHYAI:

--
----
-0.90%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DePhyneAI (DPHYAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:58:43 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DePhyneAI (DPHYAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.98%

-0.98%

-3.19%

-3.19%

Il prezzo in tempo reale di DePhyneAI (DPHYAI) è --. Nelle ultime 24 ore, DPHYAI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DPHYAI è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, DPHYAI è variato del -0.98% nell'ultima ora, del -0.98% nelle 24 ore e del -3.19% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DePhyneAI (DPHYAI)

$ 4.59K
$ 4.59K$ 4.59K

--
----

$ 4.59K
$ 4.59K$ 4.59K

999.25M
999.25M 999.25M

999,253,115.451224
999,253,115.451224 999,253,115.451224

L'attuale capitalizzazione di mercato di DePhyneAI è $ 4.59K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DPHYAI è 999.25M, con una fornitura totale di 999253115.451224. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.59K.

Cronologia dei prezzi di DePhyneAI (DPHYAI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DePhyneAI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DePhyneAI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DePhyneAI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DePhyneAI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0-0.98%
30 giorni$ 0-9.68%
60 giorni$ 0-16.52%
90 giorni$ 0--

Che cos'è DePhyneAI (DPHYAI)

DePhyneAI is a decentralized physical AI infrastructure enabling autonomous devices such as drones, robots, and edge sensors to perform intelligent tasks while earning rewards in the native token, $DPHY. The network is permissionless, community-owned, and designed to bring scalable, secure AI computation to the edge of the real world.

  1. Introduction Artificial Intelligence has historically been confined to centralized cloud platforms. However, as physical devices grow more capable, the future lies in enabling intelligence directly on the edge - embedded in the real world. DePhyneAI empowers a decentralized network of autonomous agents to train, infer, and collaborate - creating a self-sustaining AI ecosystem governed by a native token economy.

What is DePhyneAI? DePhyneAI is an open, decentralized network where physical devices act as nodes. Each device contributes compute, data, or services and is rewarded in $DPHY tokens. The network supports:

Federated learning and on-device AI inference Secure blockchain-based coordination Real-time decision-making in physical environments Use Cases DePhyneAI supports diverse real-world applications:

Logistics: AI-enabled autonomous drone deliveries Agriculture: Monitoring soil, crop health, irrigation using robotic systems Smart Cities: Surveillance, traffic analysis, energy optimization Disaster Response: Real-time aerial monitoring and situational AI Why $DPHY Matters The $DPHY token is the lifeblood of the DePhyneAI network. It serves multiple purposes:

Rewards: Earned by node operators who run AI tasks Access: Used to access AI models, data feeds, and services Governance: Voting and proposal mechanisms Staking: Ensures quality and uptime guarantees

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DePhyneAI (DPHYAI)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DePhyneAI (USD)

Quanto varrà DePhyneAI (DPHYAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DePhyneAI (DPHYAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DePhyneAI.

Controlla subito la previsione del prezzo di DePhyneAI!

DPHYAI in valute locali

Economia del token di DePhyneAI (DPHYAI)

Comprendere l'economia del token di DePhyneAI (DPHYAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DPHYAI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DePhyneAI (DPHYAI)

Quanto vale oggi DePhyneAI (DPHYAI)?
Il prezzo in tempo reale di DPHYAI in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DPHYAI in USD?
Il prezzo attuale di DPHYAI in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DePhyneAI?
La capitalizzazione di mercato per DPHYAI è $ 4.59K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DPHYAI?
La fornitura circolante di DPHYAI è 999.25M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DPHYAI?
DPHYAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DPHYAI?
DPHYAI ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di DPHYAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DPHYAI è -- USD.
DPHYAI salirà quest'anno?
DPHYAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DPHYAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 10:58:43 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di DePhyneAI (DPHYAI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,448.85
$111,448.85$111,448.85

+0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.80
$3,930.80$3,930.80

-0.04%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05419
$0.05419$0.05419

-21.00%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3640
$7.3640$7.3640

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$192.21
$192.21$192.21

+0.16%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,448.85
$111,448.85$111,448.85

+0.05%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,930.80
$3,930.80$3,930.80

-0.04%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.5976
$2.5976$2.5976

-0.01%

Logo Solana

Solana

SOL

$192.21
$192.21$192.21

+0.16%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19500
$0.19500$0.19500

-0.62%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000161
$0.000000000000161$0.000000000000161

+61.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.062252
$0.062252$0.062252

+8,200.26%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.2824
$0.2824$0.2824

+1,029.60%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.2824
$0.2824$0.2824

+1,029.60%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000364
$0.0000000000000000000364$0.0000000000000000000364

+230.90%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000724
$0.0000000000724$0.0000000000724

+57.04%

Logo SEDA

SEDA

SEDA

$0.11904
$0.11904$0.11904

+45.70%

Logo Fortune Room

Fortune Room

NEWFRT

$0.000000000000000007999
$0.000000000000000007999$0.000000000000000007999

+45.43%