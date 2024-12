Che cos'è Denarius (D)

Denarius is a new cryptocurrency based off the original Bitcoin Core by Satoshi Nakamoto. Denarius features many changes, such as Stealth Addresses, Encrypted Messaging, Tribus a new PoW hashing algorithm that is ASIC resistant, and a max of 10,000,000 DNR to be created during the hybrid PoW/PoS lifecycle of 3 years, which then transitions to Proof of Stake entirely after the first 3 years.

