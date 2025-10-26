Il prezzo in tempo reale di Degen Hours oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SLEEP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SLEEP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di Degen Hours oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi SLEEP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di SLEEP su MEXC ora.

Maggiori informazioni su SLEEP

Informazioni sul prezzo di SLEEP

Sito web ufficiale di SLEEP

Economia del token di SLEEP

Previsioni del prezzo di SLEEP

Prezzo di Degen Hours (SLEEP)

Prezzi in tempo reale di 1 USD in SLEEP:

--
----
+0.50%1D
Grafico dei prezzi in tempo reale di Degen Hours (SLEEP)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:44:49 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di Degen Hours (SLEEP) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+0.29%

+0.54%

-5.47%

-5.47%

Il prezzo in tempo reale di Degen Hours (SLEEP) è --. Nelle ultime 24 ore, SLEEP ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di SLEEP è $ 0, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, SLEEP è variato del +0.29% nell'ultima ora, del +0.54% nelle 24 ore e del -5.47% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di Degen Hours (SLEEP)

$ 66.62K
$ 66.62K$ 66.62K

--
----

$ 66.62K
$ 66.62K$ 66.62K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di Degen Hours è $ 66.62K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di SLEEP è 10.00B, con una fornitura totale di 10000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 66.62K.

Cronologia dei prezzi di Degen Hours (SLEEP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Degen Hours a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Degen Hours in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Degen Hours in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Degen Hours in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+0.54%
30 giorni$ 0-56.35%
60 giorni$ 0-66.81%
90 giorni$ 0--

Che cos'è Degen Hours (SLEEP)

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Degen Hours (SLEEP)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di Degen Hours (USD)

Quanto varrà Degen Hours (SLEEP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset Degen Hours (SLEEP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per Degen Hours.

Controlla subito la previsione del prezzo di Degen Hours!

SLEEP in valute locali

Economia del token di Degen Hours (SLEEP)

Comprendere l'economia del token di Degen Hours (SLEEP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token SLEEP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a Degen Hours (SLEEP)

Quanto vale oggi Degen Hours (SLEEP)?
Il prezzo in tempo reale di SLEEP in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da SLEEP in USD?
Il prezzo attuale di SLEEP in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di Degen Hours?
La capitalizzazione di mercato per SLEEP è $ 66.62K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di SLEEP?
La fornitura circolante di SLEEP è 10.00B USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di SLEEP?
SLEEP ha raggiunto un prezzo ATH di 0 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di SLEEP?
SLEEP ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di SLEEP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per SLEEP è -- USD.
SLEEP salirà quest'anno?
SLEEP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di SLEEP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:44:49 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di Degen Hours (SLEEP)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

