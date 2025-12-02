Economia del token e analisi del prezzo di DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DeFiGeek Community Japan (TXJP), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 1.85M Fornitura totale: $ 210.00K Fornitura circolante: $ 210.00K FDV (Valutazione completamente diluita): $ 1.85M Massimo storico: $ 33.01 Minimo storico: $ 8.6 Prezzo attuale: $ 8.8