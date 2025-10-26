Il prezzo in tempo reale di DeFiGeek Community Japan oggi è 22.4 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TXJP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TXJP su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DeFiGeek Community Japan oggi è 22.4 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi TXJP a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di TXJP su MEXC ora.

Prezzo di DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:22:13 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DeFiGeek Community Japan (TXJP) (USD)

Il prezzo in tempo reale di DeFiGeek Community Japan (TXJP) è $22.4. Nelle ultime 24 ore, TXJP ha oscillato tra un minimo di $ 22.03 e un massimo di $ 22.63, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di TXJP è $ 33.01, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 20.1.

In termini di performance a breve termine, TXJP è variato del -- nell'ultima ora, del -0.88% nelle 24 ore e del -0.04% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DeFiGeek Community Japan (TXJP)

L'attuale capitalizzazione di mercato di DeFiGeek Community Japan è $ 4.70M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di TXJP è 210.00K, con una fornitura totale di 210000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 4.70M.

Cronologia dei prezzi di DeFiGeek Community Japan (TXJP) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DeFiGeek Community Japan a USD è stata $ -0.19901624546408.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DeFiGeek Community Japan in USD è stata di $ -1.5869817600.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DeFiGeek Community Japan in USD è stata di $ -5.5037696000.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DeFiGeek Community Japan in USD è stata di $ -9.28483469977454.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -0.19901624546408-0.88%
30 giorni$ -1.5869817600-7.08%
60 giorni$ -5.5037696000-24.57%
90 giorni$ -9.28483469977454-29.30%

Che cos'è DeFiGeek Community Japan (TXJP)

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DeFiGeek Community Japan (USD)

Quanto varrà DeFiGeek Community Japan (TXJP) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DeFiGeek Community Japan (TXJP) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DeFiGeek Community Japan.

Controlla subito la previsione del prezzo di DeFiGeek Community Japan!

Economia del token di DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Comprendere l'economia del token di DeFiGeek Community Japan (TXJP) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token TXJP!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DeFiGeek Community Japan (TXJP)

Quanto vale oggi DeFiGeek Community Japan (TXJP)?
Il prezzo in tempo reale di TXJP in USD è 22.4 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da TXJP in USD?
Il prezzo attuale di TXJP in USD è $ 22.4. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DeFiGeek Community Japan?
La capitalizzazione di mercato per TXJP è $ 4.70M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di TXJP?
La fornitura circolante di TXJP è 210.00K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di TXJP?
TXJP ha raggiunto un prezzo ATH di 33.01 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di TXJP?
TXJP ha visto un prezzo ATL di 20.1 USD.
Qual è il volume di trading di TXJP?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per TXJP è -- USD.
TXJP salirà quest'anno?
TXJP potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di TXJP per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:22:13 (UTC+8)

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

