Il prezzo in tempo reale di DeFAI oggi è 0 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DEFAI a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DEFAI su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DEFAI

Informazioni sul prezzo di DEFAI

Whitepaper di DEFAI

Sito web ufficiale di DEFAI

Economia del token di DEFAI

Previsioni del prezzo di DEFAI

Prezzo di DeFAI (DEFAI)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DEFAI:

--
----
+15.50%1D
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DeFAI (DEFAI)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:44:40 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DeFAI (DEFAI) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 0
$ 0$ 0
Min sulle 24h
$ 0
$ 0$ 0
Max sulle 24h

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00974805
$ 0.00974805$ 0.00974805

$ 0
$ 0$ 0

+0.10%

+15.60%

-12.73%

-12.73%

Il prezzo in tempo reale di DeFAI (DEFAI) è --. Nelle ultime 24 ore, DEFAI ha oscillato tra un minimo di $ 0 e un massimo di $ 0, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DEFAI è $ 0.00974805, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.

In termini di performance a breve termine, DEFAI è variato del +0.10% nell'ultima ora, del +15.60% nelle 24 ore e del -12.73% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DeFAI (DEFAI)

$ 64.94K
$ 64.94K$ 64.94K

--
----

$ 70.06K
$ 70.06K$ 70.06K

927.05M
927.05M 927.05M

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di DeFAI è $ 64.94K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DEFAI è 927.05M, con una fornitura totale di 1000000000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 70.06K.

Cronologia dei prezzi di DeFAI (DEFAI) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DeFAI a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DeFAI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DeFAI in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DeFAI in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ 0+15.60%
30 giorni$ 0-45.64%
60 giorni$ 0-11.71%
90 giorni$ 0--

Che cos'è DeFAI (DEFAI)

DeFAI is a next-generation decentralized finance (DeFi) platform that leverages Artificial Intelligence (AI) to simplify and enhance the DeFi experience. It combines AI agents with DeFi protocols to offer intelligent portfolio management, data-driven investment strategies, and seamless multi-chain asset aggregation. DeFAI addresses the complexities of managing multiple DeFi platforms by providing a unified interface for users to track, manage, and grow their assets effortlessly​. With products such as DeFAI Agent, the platform integrates AI capabilities to automate tasks, provide personalized insights, and ensure users remain updated on key developments across their portfolios. DeFAI focuses on scalability, low transaction fees, and community-centric governance through its native token, $DEFAI​

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DeFAI (DEFAI)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DeFAI (USD)

Quanto varrà DeFAI (DEFAI) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DeFAI (DEFAI) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DeFAI.

Controlla subito la previsione del prezzo di DeFAI!

DEFAI in valute locali

Economia del token di DeFAI (DEFAI)

Comprendere l'economia del token di DeFAI (DEFAI) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DEFAI!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DeFAI (DEFAI)

Quanto vale oggi DeFAI (DEFAI)?
Il prezzo in tempo reale di DEFAI in USD è 0 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DEFAI in USD?
Il prezzo attuale di DEFAI in USD è $ 0. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DeFAI?
La capitalizzazione di mercato per DEFAI è $ 64.94K USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DEFAI?
La fornitura circolante di DEFAI è 927.05M USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DEFAI?
DEFAI ha raggiunto un prezzo ATH di 0.00974805 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DEFAI?
DEFAI ha visto un prezzo ATL di 0 USD.
Qual è il volume di trading di DEFAI?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DEFAI è -- USD.
DEFAI salirà quest'anno?
DEFAI potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DEFAI per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 06:44:40 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di DeFAI (DEFAI)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

