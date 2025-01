Che cos'è De Capital (DCT)

De-Capital leverages the immutable, transparent, and decentralized nature of blockchain technology to revolutionize the venture capital industry. Our platform is built on robust and scalable blockchain infrastructure, ensuring the highest levels of security, efficiency, and trust. By utilizing smart contracts, we automate and streamline the entire investment process, from due diligence to fund allocation and profit distribution, minimizing human error and operational overhead. Decentralized Autonomous Organization (DAO) Central to De-Capital’s vision is the implementation of a DAO. This decentralized governance structure empowers all stakeholders, including investors, entrepreneurs, and advisors, to participate in decision-making processes.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa De Capital (DCT) Sito web ufficiale