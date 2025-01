Che cos'è Day By Day (DBD)

Day By Day is reimagining insurance with DeFi and NFTs. Our insurance asset management platform and asset registry mobile app will connect to our Web 3 insurance DAO and take insurance to a new level of trustworthiness and transparency. Our Day By Day DAO solution will consist of an insurance marketplace which will connect insurers and buyers to insure real world assets using NFTs (for policies and assets), while investors will have the opportunity to take advantage of DeFi type investing. The Day By Day platform is supported and driven by the DBD Token which will be used for: - Decentralised insurance transactions (premium payments, claim payments) - Powering the Insurance DAO (governance) - Resolving premium accuracy - Income for investors via DAO staking and claims pool liquidity investing - Insurer and investor risk management - Rewards for the community

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Day By Day (DBD) Sito web ufficiale