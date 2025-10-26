Prezzo di Dawn (DAWN)
Il prezzo in tempo reale di Dawn (DAWN) è $0.00000657. Nelle ultime 24 ore, DAWN ha oscillato tra un minimo di $ 0.00000646 e un massimo di $ 0.00000659, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DAWN è $ 0.00025394, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 0.00000616.
In termini di performance a breve termine, DAWN è variato del +0.01% nell'ultima ora, del +0.44% nelle 24 ore e del -0.53% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.
L'attuale capitalizzazione di mercato di Dawn è $ 6.38K, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DAWN è 970.77M, con una fornitura totale di 999569846.118789. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 6.57K.
Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di Dawn a USD è stata $ 0.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di Dawn in USD è stata di $ -0.0000030850.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di Dawn in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di Dawn in USD è stata di $ 0.
|Periodo
|Variazione (USD)
|Variazione (%)
|Oggi
|$ 0
|+0.44%
|30 giorni
|$ -0.0000030850
|-46.95%
|60 giorni
|$ 0
|--
|90 giorni
|$ 0
|--
Dawn is the first data-driven launchpad on Solana, built to transform the way meme coins and trend-based tokens are discovered, created, and deployed. Instead of being “just another launchpad,” Dawn is a real-time monitoring and intelligence platform that tracks thousands of data sources across the internet to identify emerging signals before they go viral.
At its core, Dawn is about solving one of the biggest challenges in the meme coin and trend-token space: narrative discovery. Most traders and creators are forced to react late, chasing memes that have already peaked. Dawn flips this dynamic by continuously scanning global news outlets, social media, viral publishers, and even niche signals like international zoos and video platforms to detect early signs of momentum. These signals are displayed in a Trello-style workspace, where users can prioritize, organize, and act on what matters most to them.
When a user spots a trend they want to act on, they can click Tokenize. Dawn’s built-in AI engine instantly generates a token name, ticker, and description — reducing the creative and technical friction of launch to just a few clicks. If a logo is required, Dawn provides a link to a relevant image from the source of the trend. From there, users can connect their Solana wallet and deploy directly to Pump.fun (with Meteora integration coming soon).
Once deployed, tokens are tracked in real time. Users can manage their own launches within their workspace and also access the Live Feed, which streams all Dawn-created tokens as they go live across the ecosystem. This makes Dawn not only a tool for creators, but also for traders who want to catch new opportunities faster.
The project is powered by $DAWN, the native Solana token that will fuel the platform. $DAWN is designed to scale the ecosystem, unlock advanced features, and reward early adopters. By aligning the growth of the platform with its community, Dawn ensures that the success of the ecosystem directly benefits its users.
In short, Dawn is about turning moments into markets. By combining real-time data, AI-powered token creation, and seamless Solana deployment, Dawn is building the infrastructure layer that makes meme markets smarter, faster, and more accessible.
