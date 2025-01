Che cos'è DAWG (DAWG)

$DAWG is the official token of the Doge Capital ecosystem. Doge Capital is a NFT collection on the Solana blockchain consisting of 5000 unique NFTs including utility airdrops along with the $DAWG token at its core. This token can be earned by staking the Doge Capital NFTs and additional airdrops per day(5 $DAWG tokens for staking a Doge NFT and 1 $DAWG token per additional NFT, per day). Withdrawing the $DAWG token rewards from the website will unstake all NFTs and burn 1 airdrop token. The token will also serve as a currency for different utilities within the Doge Capital ecosystem like buying exclusive Merchandise, changing NFT metadata, member exclusive events etc.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DAWG (DAWG) Sito web ufficiale