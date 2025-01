Che cos'è Dark Matter Defi (DMD)

Dark Matter DeFi (DMD) is a project our team created with the vision to bring NFT staking with a storyline to the world of DeFi farming. NFT's are everywhere but none really are born with an evolving storyline behind them and we aim to change that. Dark Matter employs its native token, DMD, in all aspects of its ecosystem, including governance. At launch, you are able to stake, pool, and earn DMD. Additional use cases are in development, featuring NFTs and more. As Dark Matter brings forward proven and known use cases, they will always be framed with a twist matching the needs of our community while reflecting our theme. Our focus is on heightening our users' experiences in a fun, and most importantly, profitable, venture.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa Dark Matter Defi (DMD) Sito web ufficiale