Economia del token e analisi del prezzo di DAIFUKU (DAIFUKU)

Esplora i principali dati di economia del token e prezzo per DAIFUKU (DAIFUKU), inclusi capitalizzazione di mercato, dettagli sulla foritura, FDV e cronologia dei prezzi. Scopri il valore attuale e la posizione di mercato del token a colpo d'occhio.

Capitalizzazione di mercato: $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Fornitura totale: $ 911.03M $ 911.03M $ 911.03M Fornitura circolante: $ 911.03M $ 911.03M $ 911.03M FDV (Valutazione completamente diluita): $ 8.67K $ 8.67K $ 8.67K Massimo storico: $ 0.00009708 $ 0.00009708 $ 0.00009708 Minimo storico: $ 0.00000834 $ 0.00000834 $ 0.00000834 Prezzo attuale: $ 0 $ 0 $ 0