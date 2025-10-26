Il prezzo in tempo reale di DADI Insight Token oggi è 13.5 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DIT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DIT su MEXC ora.Il prezzo in tempo reale di DADI Insight Token oggi è 13.5 USD. Segui gli aggiornamenti in tempo reale dei prezzi DIT a USD, i grafici in tempo reale, la capitalizzazione di mercato, il volume delle 24 ore e altro ancora. Esplora facilmente l'andamento del prezzo di DIT su MEXC ora.

Maggiori informazioni su DIT

Informazioni sul prezzo di DIT

Whitepaper di DIT

Sito web ufficiale di DIT

Economia del token di DIT

Previsioni del prezzo di DIT

Guadagna

Airdrop+

Notizie

Blog

Learn

Logo DADI Insight Token

Prezzo di DADI Insight Token (DIT)

Delistato

Prezzi in tempo reale di 1 USD in DIT:

$13.5
$13.5$13.5
-13.10%1D
mexc
I dati di questi token provengono da terze parti. MEXC agisce esclusivamente come aggregatore di informazioni. Esplora altri token listati sul mercato MEXC spot!
USD
Grafico dei prezzi in tempo reale di DADI Insight Token (DIT)
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:21:03 (UTC+8)

Informazioni sui prezzi di DADI Insight Token (DIT) (USD)

Intervallo di variazione dei prezzi nelle 24 ore:
$ 13.5
$ 13.5$ 13.5
Min sulle 24h
$ 19.08
$ 19.08$ 19.08
Max sulle 24h

$ 13.5
$ 13.5$ 13.5

$ 19.08
$ 19.08$ 19.08

$ 19.08
$ 19.08$ 19.08

$ 7.47
$ 7.47$ 7.47

-1.95%

-13.12%

+19.71%

+19.71%

Il prezzo in tempo reale di DADI Insight Token (DIT) è $13.5. Nelle ultime 24 ore, DIT ha oscillato tra un minimo di $ 13.5 e un massimo di $ 19.08, evidenziando una volatilità di mercato attiva. Il prezzo più alto di sempre di DIT è $ 19.08, mentre il suo prezzo più basso di sempre è $ 7.47.

In termini di performance a breve termine, DIT è variato del -1.95% nell'ultima ora, del -13.12% nelle 24 ore e del +19.71% negli ultimi 7 giorni. Questo fornisce una rapida panoramica delle ultime tendenze dei prezzi e delle dinamiche di mercato su MEXC.

Informazioni sul mercato di DADI Insight Token (DIT)

$ 7.44M
$ 7.44M$ 7.44M

--
----

$ 20.26M
$ 20.26M$ 20.26M

551.28K
551.28K 551.28K

1,500,000.0
1,500,000.0 1,500,000.0

L'attuale capitalizzazione di mercato di DADI Insight Token è $ 7.44M, con un volume di trading nelle 24 ore di --. La fornitura circolante di DIT è 551.28K, con una fornitura totale di 1500000.0. La sua valutazione completamente diluita (FDV) è $ 20.26M.

Cronologia dei prezzi di DADI Insight Token (DIT) USD

Durante la giornata di oggi, la variazione di prezzo di DADI Insight Token a USD è stata $ -2.04033988107837.
Negli ultimi 30 giorni, la variazione di prezzo di DADI Insight Token in USD è stata di $ +6.9527929500.
Negli ultimi 60 giorni, la variazione di prezzo di DADI Insight Token in USD è stata di $ 0.
Negli ultimi 90 giorni, la variazione di prezzo di DADI Insight Token in USD è stata di $ 0.

PeriodoVariazione (USD)Variazione (%)
Oggi$ -2.04033988107837-13.12%
30 giorni$ +6.9527929500+51.50%
60 giorni$ 0--
90 giorni$ 0--

Che cos'è DADI Insight Token (DIT)

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC è il principale exchange di criptovalute di cui si fidano oltre 10 milioni di utenti in tutto il mondo. È rinomato come l'exchange con la più ampia selezione di token, i listing più rapidi di token e le commissioni di trading più basse sul mercato. Iscriviti subito a MEXC per provare una liquidità di alto livello e le commissioni più competitive sul mercato!

Risorsa DADI Insight Token (DIT)

Whitepaper
Sito web ufficiale

Previsione del prezzo di DADI Insight Token (USD)

Quanto varrà DADI Insight Token (DIT) in USD domani, la prossima settimana o il prossimo mese? Quale potrebbe essere il valore dei tuoi asset DADI Insight Token (DIT) nel 2025, 2026, 2027, 2028, o anche tra 10 o 20 anni? Utilizza il nostro strumento di previsione dei prezzi per esplorare le previsioni a breve e lungo termine per DADI Insight Token.

Controlla subito la previsione del prezzo di DADI Insight Token!

DIT in valute locali

Economia del token di DADI Insight Token (DIT)

Comprendere l'economia del token di DADI Insight Token (DIT) può fornire una visione più approfondita del suo valore a lungo termine e del suo potenziale di crescita. Da come vengono distribuiti i token a come è gestita la fornitura, l'economia del token rivela la struttura fondamentale dell'economia di un progetto. Scopri subito l'ampia economia del token DIT!

Le persone chiedono anche: altre domande riguardo a DADI Insight Token (DIT)

Quanto vale oggi DADI Insight Token (DIT)?
Il prezzo in tempo reale di DIT in USD è 13.5 USD, aggiornato in tempo reale con gli ultimi dati di mercato.
Qual è il prezzo attuale da DIT in USD?
Il prezzo attuale di DIT in USD è $ 13.5. Consulta Convertitore MEXC per una conversione accurata dei token.
Qual è la capitalizzazione di mercato di DADI Insight Token?
La capitalizzazione di mercato per DIT è $ 7.44M USD. Capitalizzazione di mercato = prezzo attuale × fornitura circolante. Indica il valore di mercato totale e la posizione in classifica del token.
Qual è la fornitura circolante di DIT?
La fornitura circolante di DIT è 551.28K USD.
Qual è stato il prezzo più alto di sempre (ATH) di DIT?
DIT ha raggiunto un prezzo ATH di 19.08 USD.
Qual è stato il prezzo più basso di sempre (ATL) di DIT?
DIT ha visto un prezzo ATL di 7.47 USD.
Qual è il volume di trading di DIT?
Il volume di trading in tempo reale nelle 24 ore per DIT è -- USD.
DIT salirà quest'anno?
DIT potrebbe salire quest'anno a seconda delle condizioni di mercato e degli sviluppi del progetto. Consulta la previsione del prezzo di DIT per un'analisi più approfondita.
Ultimo aggiornamento della pagina: 2025-10-26 05:21:03 (UTC+8)

Aggiornamenti importanti del settore di DADI Insight Token (DIT)

Orario (UTC+8)TipoInformazioni
10-25 15:47:08Aggiornamenti del settore
Dati: Gli indirizzi holding tra 100 e 10.000 ETH hanno accumulato 218.000 ETH durante l'ultima settimana
10-25 13:34:16Aggiornamenti del settore
Il Conteggio Settimanale delle Transazioni di x402 Protocol Aumenta del 492,63% Settimana su Settimana
10-25 06:10:28Aggiornamenti del settore
Dati: Il numero di Bitcoin che si risvegliano dopo più di 7 anni di inattività ha raggiunto un nuovo massimo storico quest'anno
10-24 21:49:00Aggiornamenti del settore
Alcuni token nell'ecosistema Base iniziano a salire, con PING, CLANKER e VIRTUAL che ottengono la maggiore attenzione
10-23 22:32:48Aggiornamenti del settore
L'Indice di Paura Crypto Sale a 27, il Mercato Passa da "Paura Estrema" a "Paura"
10-23 15:34:02Aggiornamenti del settore
I tassi di commissione attuali delle Crypto principali CEX e DEX indicano che il mercato è più ribassista sulle altcoin, mentre i tassi di Bitcoin sono tornati a livelli neutrali

Disclaimer

I prezzi delle criptovalute sono soggetti a elevati rischi di mercato e volatilità dei prezzi. Dovresti investire in progetti e prodotti che conosci e di cui comprendi i rischi connessi. Dovresti considerare attentamente la tua esperienza di investimento, la tua situazione finanziaria, gli obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio e consultare un consulente finanziario indipendente prima di effettuare qualsiasi investimento. Questo materiale non deve essere interpretato come consulenza finanziaria. La performance passata non è un indicatore affidabile della performance futura. Il valore del tuo investimento può aumentare o diminuire e potresti non recuperare l'importo investito. Sei l'unico responsabile delle tue decisioni di investimento. MEXC non è responsabile per eventuali perdite che potresti subire. Per ulteriori informazioni, fai riferimento alle nostre Condizioni d'uso e Avviso di rischio. Tieni inoltre presente che i dati relativi alla suddetta criptovaluta qui presentata (come il suo attuale prezzo in tempo reale) si basano su fonti di terze parti. Sono presentati "così come sono" e solo a scopo informativo, senza dichiarazioni o garanzie di alcun tipo. Anche i collegamenti forniti a siti di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC. MEXC non è responsabile dell'affidabilità e dell'accuratezza di tali siti di terze parti e dei loro contenuti.

HOT

Criptovalute di tendenza che stanno guadagnando una notevole attenzione sul mercato

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,408.24
$111,408.24$111,408.24

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,946.53
$3,946.53$3,946.53

+0.35%

Logo Ping

Ping

PING

$0.05864
$0.05864$0.05864

-14.51%

Logo ChainOpera AI

ChainOpera AI

COAI

$7.3133
$7.3133$7.3133

-0.38%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.71
$194.71$194.71

+1.46%

Volume massimo

Le criptovalute con il volume di trading più alto

Logo Bitcoin

Bitcoin

BTC

$111,408.24
$111,408.24$111,408.24

+0.02%

Logo Ethereum

Ethereum

ETH

$3,946.53
$3,946.53$3,946.53

+0.35%

Logo XRP

XRP

XRP

$2.6060
$2.6060$2.6060

+0.30%

Logo Solana

Solana

SOL

$194.71
$194.71$194.71

+1.46%

Logo DOGE

DOGE

DOGE

$0.19695
$0.19695$0.19695

+0.36%

Appena aggiunti

Criptovalute recentemente listate disponibili per il trading

Logo DramaBits

DramaBits

DRAMA

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SNAPX

SNAPX

XNAP

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Logo SILVER

SILVER

SILVER

$0.000000000000121
$0.000000000000121$0.000000000000121

+21.00%

Logo AstroVerse

AstroVerse

ASTRO

$0.104000
$0.104000$0.104000

+13,766.66%

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4997
$0.4997$0.4997

+1,898.80%

Migliori guadagni

Le principali aumenti di criptovalute di oggi

Logo HODL

HODL

HODL

$0.4997
$0.4997$0.4997

+1,898.80%

Logo Pippin

Pippin

PIPPIN

$0.047809
$0.047809$0.047809

+90.01%

Logo OMNILABS

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000790
$0.0000000000790$0.0000000000790

+71.36%

Logo QBOT AI TRADING

QBOT AI TRADING

QBOT

$0.0000000000000000000174
$0.0000000000000000000174$0.0000000000000000000174

+58.18%

Logo Truvia

Truvia

TRUVIA

$0.00004205
$0.00004205$0.00004205

+32.77%