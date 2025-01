Che cos'è Dackie USD (DCKUSD)

Dackie USD (dckUSD) is the algorithmic stablecoin, designed to enhance liquidity and drive growth within the DackieSwap ecosystem across multiple blockchains, dckUSD represents a significant evolution in decentralized finance (DeFi) products. Dackie USD leverages a cutting-edge mint-and-burn mechanism with DACKIE tokens to stabilize its value at 1 dollar. This approach ensures stability and reliability, making dckUSD a robust instrument within the DackieSwap ecosystem.

Risorsa Dackie USD (DCKUSD) Whitepaper Sito web ufficiale