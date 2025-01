Che cos'è Cypress (CP)

Token CP is a token on the Moonbeam blockchain platform, supported by Cypress Capital. It operates as an investment fund index managed by Cypress Capital, with the goal of increasing profits through Polkadot and its Parachains. The key feature of Token CP is that the Floor price increases by 12% annually, while the Ceiling price remains unlimited. This characteristic has been in effect since 2022.

